Grêmio tem tratativas avançadas para vender meio-campo uruguaio

Imortal negocia a venda do uruguaio Carballo para o New York Red Bull por cerca de R$ 19 milhões, mas ele deve atuar contra o Fluminense Crédito: Jogada 10

O Grêmio se movimenta na segunda janela de transferências não apenas para reforçar seu elenco. Como também conta com tratativas para negociar alguns de seus atletas. Como é o caso do meio-campista Felipe Carballo, de 27 anos. O clube gaúcho tem conversas avançadas para vender o uruguaio ao New York Red Bull por 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual). A informação é do portal “Território MLS”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador tem interesse em buscar um novo destino, o que facilita um desfecho positivo na negociação. Além do New York Red Bull, outros clubes tanto da MLS como de outros países também possuem interesse em fechar com Carballo. Aliás, antes mesmo de deixar o Imortal, Carballo pode ser titular no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, diante do Fluminense, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira.

Vale relembrar que o meio-campista uruguaio chegou ao Tricolor Gaúcho em janeiro do ano passado. Na época, o Grêmio desembolsou três milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões na cotação do período) para tirá-lo do Nacional, do Uruguai. O mesmo clube tentou repatriá-lo recentemente, mas com uma oferta de empréstimo. Grêmio precisa vender mais jogadores No entanto, o Imortal aceita apenas negociá-lo em definitivo. Caso se concretize, a saída de Carballo ajudará nas contas do clube gaúcho, que necessita se desfazer de ativos. Inicialmente, negociou o atacante Everton Galdino ao futebol japonês por 1,5 milhão de dólares. A meta imposta pelo departamento de futebol é um orçamento de R$ 64 milhões em venda de atletas. Carballo sofreu com um problema no púbis, que o acompanhou durante a última temporada. Tanto que realizou uma cirurgia para tentar corrigir a lesão, mas também sofreu para se recuperar. Em um primeiro momento, o prazo era que retornasse no começo do ano. Entretanto, isso ocorreu apenas no fim de maio. Tanto que sua primeira partida foi na vitória de goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest, ainda na fase de grupos da Libertadores. Até aqui em 2024, Carballo já atuou em 15 jogos.