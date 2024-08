Goleiro Tadeu destaca dois gols em vitória do Goiás: ‘Muito trabalho’

Arqueiro falha no gol da equipe cearense, mas se redime ao anotar dois de pênalti no 2 a 1 desta segunda-feira, em Goiânia

O Goiás venceu o Ceará por 2 a 1, de virada, com dois gols do goleiro Tadeu na noite desta segunda-feira. O arqueiro, aliás, falhou no início do jogo, mas depois se redimiu convertendo duas penalidades e garantindo o triunfo na Serrinha, em duelo válido pela 20ª rodada da Série B. Na saída de campo, ele, inclusive, destacou a resiliência da equipe e trabalho nas cobranças de penalidades.

“Nada é por acaso. Fui bem, convicto. Treino muito também e feliz por ajudar a equipe que não vive o melhor momento. Nossa dedicação não para isso, mas é uma virada de chave. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo. Fomos resilientes e ressaltar a parte mental. A gente tem buscado estar na parte de cima. Com certeza essa vitória é para renovar a confiança. Mas a partir de amanhã já é para concentrar no próximo passo”, disse na saída de campo.

Aos 50 minutos, a arbitragem marcou pênalti sobre Thiago Galhardo. Tadeu pegou a bola e, afinal, garantiu a vitória esmeraldina, mesmo com cobrança esquisita com cara de dois toques, em noite inesquecível para o goleiro.