Fundo de Investimento da Arábia Saudita faz proposta bilionária a Vini Jr

Arábia Saudita quer que atleta seja o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034 por mais de R$ 6 bilhões por cinco anos.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) deseja formalizar o maior contrato da história do esporte e impactar o mundo do futebol. Afinal, eles têm interesse em Vini Jr, do Real Madrid, para ser o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o intuito é trazer o atacante para o Al-Ahli, e as conversas já tiveram início com o clube merengue. De acordo com o “The Athletic”, o Real aceita negociar apenas pelo valor da multa rescisória: € 1 bilhão (R$ 6 bilhões), porém os sauditas querem dialogar.