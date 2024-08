Fluminense faz cinco alterações nos inscritos para Libertadores

O Fluminense enviou para a Conmebol as mudanças na lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube carioca utilizou as cinco trocas possíveis com todos os reforços para o segundo semestre, na atual janela de transferências. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os novos nomes inscritos, estão os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, os volantes Facundo Bernal e Nonato e o meia Kevin Serna. Por outro lado, Alexandre Jesus, Marlon, Marcos Pedro, Calegari e Douglas Costa foram os atletas que saíram da lista.