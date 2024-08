Fluminense apresenta novo uniforme de viagem para Libertadores; veja imagens

Tricolor faz nova parceria com a Foxton, e peças serão utilizadas na viagem para Curitiba, onde enfrenta o Grêmio, pela competição

O Fluminense vai de roupa nova para Curitiba, onde enfrenta o Grêmio pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira (13). O Tricolor vestirá novo uniforme de viagem, feito pela Foxton. Jogadores e comissão técnica utilizarão peças desenvolvidas e assinadas pelo diretor criativo da marca, Igor de Barros.

Em edição limitada, as peças também estarão disponíveis à venda para os consumidores. A inspiração para a confecção da linha surgiu dos uniformes utilizados pelo clube no início de sua história e suas transformações ao longo do tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O traje, aliás, é composto por calças com formato mais solto, jaquetas que vão de estética esportiva a overshirt grunge, além de camisas e polos com estilo vintage. A jaqueta bomber, inclusive, tem a ideia para os lugares mais frios da América do Sul.