Favoritos a título iniciam mal o returno do Brasileiro; veja classificação

O Brasileirão é um campeonato dividido em dois turnos e o que importa realmente é a equipe que faz mais pontos até a última rodada. Entretanto, as campanhas dos clubes costumam variar ao longo do torneio, e o desempenho em cada turno, aliás, pode ajudar a entender o que foi feito de certo e de errado ao longo da campanha.

Até o momento, o segundo turno do Brasileirão 2024 teve três rodadas disputadas. O Grêmio, aliás, tem a melhor campanha, com três vitórias, e é o líder simbólico. O Fortaleza, inclusive, segue regular no Brasileiro e também está com 100% de aproveitamento, mas perde no saldo de gols (5 a 3). Na terceira posição, o Criciúma aparece com seis pontos ao lado de Vitória, São Paulo e Fluminense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os principais concorrentes ao título iniciaram mal o returno. O Botafogo, por sua vez, só aparece na 14ª colocação, com apenas três somados. O Flamengo, inclusive, na 10ª colocação, com quatro pontos. Por fim, o Palmeiras, aliás, tem a terceira pior campanha da segunda metade do campeonato. São Paulo, aliás, é o quinto, e o Cruzeiro, o sétimo.