Ex-árbitro da CBF aponta o problema do VAR no Brasil

Renato Marsiglia avaliou o uso da tecnologia no país e apontou uma possível solução que pode chegar em breve aos gramados Crédito: Jogada 10

A aplicação do VAR no Brasil segue em debate mesmo após seis anos do início de seu uso pelos árbitros no país. Iniciado em 2018, o modelo ainda gera questionamento, mesmo com o uso de tecnologia. Ex-árbitro, Renato Marsiglia apontou o problema da ferramenta e um possível caminho para o fim das dúvidas nas decisões tomadas, principalmente em lances de impedimento. De acordo com Marsiglia, a dificuldade está na capacitação daqueles que usam o VAR. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Obviamente o que a gente nota é que lá (na Europa) eles interferem muito menos. Aí não é uma questão de tecnologia. É uma questão de conceito, de treinamento, de quanto que você deve interferir, de quanto que você deve sustentar a decisão de campo do arbitro. Quanto que você não deve entrar em uma questão de interpretação. É uma questão de conceito”, disse o ex-árbitro, em declaração ao ‘De primeira”, do Uol. Em contraste com o fator limitador para o uso da tecnologia no Brasil, Marsiglia citou a nova regra de impedimento sugerida por Arsène Wenger como um possível caminho para colocar um fim nos lances duvidosos de impedimento. A proposta aguarda o aval da International Football Associaton Board (Ifab). “A situação só vai deixar de acontecer quando aquele trabalho do Arsène Wenger vier a ser aprovado. Inverte o conceito caso o jogador estiveja com o calcanhar junto com o defensor. 99% dos impedimentos não vão ser mais marcados. Aí acaba com a discussão”, destacou.