Corinthians prepara nova oferta, mas LDU reluta para liberar Alex Arce

O Corinthians segue interessado na contratação do atacante Alex Arce, da LDU. Os equatorianos já recusaram a primeira oferta, de R$ 13,7 milhões, e informaram que não tem intenção de negociar o jogador neste momento. Contudo, o Timão segue esperançoso para contar com o atleta e vai aumentar a proposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o clube equatoriano não tem intenção de se desfazer do atacante, que tem ótimos números em 2024. Afinal, chegou em fevereiro e disputou 25 partidas pela LDU, com 20 gols anotados. Além disso, a janela de transferências do país fechou no fim de julho e, assim, não seria possível contratar um substituto para o centroavante. Para piorar a situação, o outro atacante do time equatoriano, Michael Estrada, machucou-se na última partida e não tem previsão de retorno.