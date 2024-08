Corinthians já sabe quanto precisará pagar por Carlos Vinícius: veja valores

Carlos Vinícius, aliás, estava emprestado pelo clube inglês ao Galatasaray, da Turquia, mas retornou no final da última temporada. Com apenas mais um ano de contrato com o Fulham, a diretoria pensa em negociar o brasileiro para não perdê-lo sem custos.

No entanto, além do Corinthians, clubes da Europa também demonstram interesse em Carlos Vinícius. O atacante começou sua carreira no Santos e passou também pelo Palmeiras, no futebol brasileiro. Na Europa, defendeu grandes clubes, como o Benfica, de Portugal, e o Napoli, da Itália.

Corinthians terá Sul Americana e Brasileirão na sequência

O Corinthians é o 17º no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Assim, enfrentará o Fluminense pela competição nacional no sábado (17). Antes disso, o time terá o duelo contra o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será na terça-feira (13), em Bragança Paulista.

