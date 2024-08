Comissão de Justiça do Corinthians convoca Augusto Melo e mais seis dirigentes

Augusto Melo e seus pares irão comparecer no Conselho de Justiça e Ética do Corinthians para falar sobre acordo com a Vaidebet

Nesta segunda-feira (12), a Comissão de Justiça do Corinthians recomendou a convocação do presidente Augusto Melo e mais seis pessoas para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades na gestão, entre as polêmicas, o contrato com a Vaidebet.

Além do mandatário Augusto Melo, o Conselho vai escutar os depoimentos do segundo vice-presidente do clube, Armando Mendonça; o ex-diretor financeiro Rozallah Santoro; o ex-jurídico Yun-Ki Lee; o ex-diretor adjunto do departamento jurídico, Fernando Perino; o diretor administrativo, Marcelo Mariano; e o ex-diretor de futebol Rubens Gomes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eles (Comissão de Justiça) acharam que há indícios que alguém pode ter infringido regra estatutária. Então recomendaram para mim que fosse para a Comissão de Ética, acolhi o parecer e encaminhei para a comissão, que agora tem poder legal para instaurar um procedimento administrativo, apurar tudo o que já foi falado e feito”, afirmou Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do clube.