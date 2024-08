Com jogadores lesionados, Flamengo vai ao mercado em busca de substitutos

Segundo o “Ge”, Marcos Braz (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor executivo), Diogo Lemos, Bernardo Amaral do Amaral e Ze Luiz, membros do Conselho de Futebol do Flamengo, se reuniram nesta segunda-feira (12), na Gávea, para debater estratégias e nomes no radar rubro-negro. A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 2 de setembro.

As lesões de Matías Viña e Everton Cebolinha , que passarão por cirurgia, ligaram um alerta no departamento de futebol do Flamengo. Afinal, tratam-se de dois jogadores importantes para a equipe, que estão disputando três competições. Dessa forma, a diretoria vai ao mercado em busca de substitutos.

Inicialmente, o Flamengo não buscava mais um lateral-esquerdo, afinal, no elenco, contava com Viña e Ayrton Lucas. Sem o uruguaio, o Mais Querido olhará com atenção nesta posição.

Já pela beirada do campo, o Rubro-Negro não descartou uma investida ainda no início da janela, mas tratava o meio-campo como a posição principal para mais uma alternativa. O grande desejo era a contratação de Claudinho, que está cada vez mais distante. Outro nome debatido foi o de Carlos Alcaraz, do Southampton. O clube carioca, em ambos os casos, estaria disposto a gastar 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões).

Carlos Alcaraz, na verdade, pode ser uma solução para a baixa de Cebolinha, que não joga mais neste ano. Afinal, o jogador argentino, com passagens por Racing, Juventus e pela seleção, também pode atuar como ponta. Os ingleses do Southampton, no entanto, ainda não responderam a oferta do Flamengo.