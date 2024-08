Chelsea investe no retorno de João Félix, do Atlético de Madrid

Com a possível venda de Connor Gallagher, o Chelsea volta suas atenções para um possível retorno de João Félix, do Atlético de Madrid. Alguns veículos informaram que o clube inglês tem negociado a volta do atacante português, que passou por empréstimo em Londres há duas temporadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa negociação pode destravar a saída de Gallagher da Inglaterra rumo ao time espanhol. Além disso, os Blues iniciaram as conversas pelo português logo após o fracasso na negociação com Samu Omorodion. O atleta surge como opção para fortalecer a equipe inglesa na próxima temporada.