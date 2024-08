CBF estampa painel em homenagem à conquista da medalha de prata da Seleção

De volta ao Brasil após a conquista da medalha de prata em Paris, na França, as jogadoras da Seleção Brasileira feminina receberam uma homenagem nesta segunda-feira (12). Afinal, a CBF estampou um painel em alusão à conquista olímpica na fachada da sua sede, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a imagem das atletas e do treinador Arthur Elias.

Com a derrota para os Estados Unidos no sábado, o Brasil ficou com a medalha de prata dos Jogos Olímpicos. Com a campanha, a Seleção voltou ao pódio do torneio olímpico após 16 anos.

Essa, aliás, foi a terceira vez em que o Brasil terminou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. O resultado também foi alcançado em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.