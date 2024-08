Bruno Tabata é apresentado no Internacional

“A partir do momento que soube do interesse do Inter eu comuniquei as pessoas responsáveis que era o meu desejo. Era onde eu enxergava que poderia ajudar, me encaixar. O clube tem a estrutura ideal para poder também me ajudar a chegar aos meus objetivos”, completou.

Ritmo de jogo

Há dois meses sem disputar uma partida oficial, Bruno Tabata chega ao Internacional sem ritmo de jogo. O meia, no entanto, ressaltou o trabalho que fez durante as férias e que espera estar à disposição em breve.

“Eu estava treinando no Palmeiras com o grupo, vim de umas férias e uma temporada no Qatar. Então, eu já estava me preparando para esses desafios. É lógico que ainda não tem o ritmo de jogo, porque são quase dois meses sem jogar uma partida oficial, mas estava me preparando muito bem fisicamente, me sinto muito bem para poder ajudar. A partir dos próximos jogos poder ir me condicionando, pegando o ritmo de jogo para poder estar no auge da minha forma e ajudar o Internacional da melhor forma possível”, explicou.