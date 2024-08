Bernard compara atacantes do Atlético e fala sobre reserva no clássico: ‘Deixa o ego de lado’

Como não podia ser diferente, afinal, iniciaram também as comparações dos elencos de 2024 e 2013. Questionado sobre o novo atacante Deyverson, Bernard lembrou do antigo camisa 7.

“(O Hulk) tem uma característica muito diferente, gosta de receber a bola no pé. O Deyverson já é um jogador com característica diferente, que vai lutar bastante, mas vai muito bem com a bola no pé, tem qualidade, então é um pouquinho da característica do Jô. Temos que tentar fazer um pouquinho diferente do que fazemos com o Hulk”, destacou.

Bernard comenta reserva

Aliás, chamou atenção que o camisa 20 do Galo ficou na reserva no clássico mineiro, no fim de semana. Ele ressaltou que é uma situação normal e Gabriel Milito precisa fazer as melhores escolhas pela agremiação.