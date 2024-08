Antes do jogo decisivo na Libertadores contra o Bolívar, Tite cita desgaste dos atletas

Comandante do Flamengo destaca que analisará jogadores disponíveis para partida que será na quinta-feira (11), no Estádio do Maracanã Crédito: Jogada 10

O Flamengo empatou com o Palmeiras, em partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, perdeu a chance de assumir a liderança da competição, permanecendo em terceiro lugar, com 41 pontos. Contudo, o time carioca não terá tempo para lamentações. Afinal, segue vivo em três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Tite, aliás, falou sobre o confronto contra o Bolívar pelo torneio continental, que ocorrerá na quinta-feira (15), no Estádio do Maracanã. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente começa a pensar em todo enfrentamento que temos contra o Bolívar e vamos avaliar os atletas disponíveis nesse processo de recuperação”, disse o comandante do time carioca ao final da partida contra o Palmeiras.