Ángel Romero é baixa no Corinthians para encarar o Bragantino

Ángel Romero será ausência no Corinthians por conta de uma lesão muscular e cede o lugar no time titular a Talles Magno

Nesta terça-feira (13), o Corinthians encara o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto e terá um desfalque de peso. Trata-se do atacante Ángel Romero, que sentiu um desconforto muscular e está descartado da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seu lugar, o técnico Ramón Díaz deve promover Talles Magno, recém-contratado, como titular. No último fim de semana, ele saiu do banco de reservas e marcou o gol de empate diante do Red Bull Bragantino. Ao lado dele, Geovane deve formar dupla de ataque.