‘Melhor presente’: Biancardi homenageia Neymar em dia dos pais

Mãe de Mavie fez uma publicação com uma legenda especial dedicada ao namorado para celebrar a data festiva, comemorada no último domingo

Neymar recebeu uma homenagem de Bruna Biancardi no dia dos pais, celebrado no último domingo (11). A influenciadora compartilhou um registro do jogador com Mavie, filha do casal, com uma legenda especial dedicada ao amado – a qual se referiu a ele como paizão.

“Feliz Dia para o meu pai, que fez e faz o melhor por mim e agora também se tornou o vovô mais coruja de todos. E para o papai da Mavie, que é um paizão e me deu o melhor presente da minha vida! Feliz dia para todos os papais”, escreveu Biancardi.

Neymar também usou as redes sociais para celebrar a data. O astro do Al-Hilal publicou uma foto ao lado dos filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de dez meses, curtindo o dia em um espaço infantil. Cabe pontuar que o jogador também é pai de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberly, nascida em julho. A bebê apareceu em outro registro feito pelo brasileiro.