Ramón Díaz lamenta empate do Corinthians: ‘A equipe dominou, teve chances’

Com gol de Talles Magno, aos 48 do segundo tempo, o Corinthians se salvou de uma derrota e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Ramón Díaz lamentou as chances perdidas e afirmou que a equipe foi superior ao Massa Bruta durante os 90 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o comandante destacou que a direção do clube não tem medido esforços para buscar soluções e reforçar o elenco nesta janela de transferência. Apesar do ponto conquistado, o Timão segue na zona de rebaixamento, com um jogo a menos que os adversários que estão na sua frente.