Rafael Paiva elogia atuação de todos no Vasco “Ninguém com a setinha para baixo”

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, não escondeu a felicidade após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (10), no Nilton Santos. Na coletiva de imprensa no estádio, após o apito final, Paiva elogiou sua equipe, incluindo todos os cinco que entraram no decorrer da partida.

“A gente precisa defender bem. Payet está se sentindo cada vez melhor. É um cara que com a bola nós sabemos o talento que tem, mas está cada vez mais condicionado ao jogo defensivo. Hoje equilibramos bem a defesa. Estávamos bem nas coberturas. Quero acrescentar também os atletas que entraram, isso tudo contribui. Não consigo ver ninguém hoje com a ‘setinha para baixo’, hoje todo mundo foi bem. Não temos que depender de jogador para as coisas darem certo”, brincou.

