Preparador de goleiros do Novorizontino valoriza ano de Jordi: ‘Ajuda muito’

Carlos Eduardo Moreira, o Kadu, fala sobre a temporada do arqueiro do Aurinegro, que volta a campo neste domingo

De acordo com a plataforma Sofascore, o arqueiro teve a menor média de gols sofridos (0,7) de todo o Paulistão. Além disso, ele figurou na terceira posição do ranking de goleiros com mais jogos sem sofrer gol. Já na Série B, disputou todas as 19 rodadas do turno, e ajudou o Aurinegro a ter uma das melhores defesas da competição, com 17 gols sofridos até aqui.

Após chegar às semifinais do Campeonato Paulista, o Novorizontino terminou o primeiro turno da Série B na vice-liderança. Assim, em ambas as campanhas, o goleiro Jordi. ex-Vasco, CSA e com passagem pelo futebol português, tem se destacado. Até o momento, ele foi titular em 32 dos 33 jogos do Tigre na temporada.

“Pessoalmente, é gratificante ver o trabalho do dia a dia dando resultado. Um trabalho de bastidores, que não costuma ser visto de fora, mas que assim como o dos meus companheiros de comissão técnica, é fundamental. Temos goleiros dedicados aqui no Novorizontino. Hoje, o Jordi vive bom momento e tem nos ajudado muito”, Carlos Eduardo Moreira, o Kadu, preparador de goleiros do Novorizontino.

Trajetória ligada ao Aurinegro

As trajetórias de Kadu Moreira e Novorizontino andam lado a lado. Dos 14 anos de refundação do clube, ele esteve em 11. Com quase 400 jogos na função, o preparador de goleiros participou dos acessos da Série A3 até a elite do Paulistão, assim como da ascensão da Série D à segunda divisão do futebol brasileiro.

“O processo não altera o propósito. É um lema que tenho comigo na vida, e trago para o campo. Independente das circunstâncias, devemos manter o foco no objetivo. Hoje, o clube atravessa uma temporada especial, vindo de uma semifinal de Paulista e fazendo boa campanha na Série B. Isso com certeza dá uma motivação extra para seguir trabalhando, sempre com muita humildade e foco nas nossas metas”, finalizou o preparador de goleiros, que também é pastor evangélico.