Para Mano, Daronco vem prejudicando o Fluminense em sequência

O técnico Mano Menezes não aprova o nome de Anderson Daronco para apitar os jogos do Fluminense. Afinal, segundo o treinador, o árbitro tem errado, em sequência, nas últimas partidas das quais participou com o Tricolor envolvido. No último sábado (10), no Nilton Santos, após a derrota para o Vasco por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, ele enumerou as falhas do juiz gaúcho em jogos da equipe das Laranjeiras.

“A gente tem bastante tempo de futebol, já foi favorecido e prejudicado por erros de arbitragem, mas esse não tem cabimento. E diria que as coisas já vêm acontecendo assim. Nos últimos seis jogos nossos, o Daronco apitou três. Empatamos o jogo em Criciúma, e pode olhar as imagens: pegamos uma bola e íamos em direção ao gol, e ele matou o nosso ataque para dar um cartão amarelo para o jogador do Criciúma. Era uma chance de virarmos o jogo”, destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

‘Fomos muito prejudicados’, reforça técnico do Fluminense

No Colosso do Subúrbio, Daronco interpretou errado a bola bateu no braço de Veggeti, no lance em que o argentino, se beneficiando com o toque na mão, abre o placar para o Vasco no clássico. Assim, chamado pelo VAR, o árbitro gaúcho não invalidou a jogada. Mano Menezes, então, prossegue em suas lembranças de como o árbitro já prejudicou o Fluminense em outros embates.