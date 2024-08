Internacional x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Colorado, mesmo com jogos a menos, está perto do Z4 e buscar desgarrar da zona da confusão. Furacão no meio da tabela

Internacional e Athletico-PR duelam no Beira-Rio, neste domingo, às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileiro. Enquanto o Colorado 0 com quatro jogos a menos – luta para sair de perto da zona do rebaixamento, o Furacão tenta se aproximar cada vez mais do pelotão de cima da competição nacional. Para este jogo a Voz do Esporte preparou a sua tradicional transmissão-raiz, que começa às 17h30 sob o comando de Ricardo Froede, quem também está com a narração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cobertura da Voz do Esporte também terá os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de Christopher Henrique. Tudo a partir das 17h30. Clique na arte acima e não perca nada desta partida