Goleiro leva três gols em dez minutos, logo é substituído e até o juiz o consola

Manuel Baldé cometeu três erros logho no ínicio em jogo do Português. Ao sair de , foi confortado por colegas, treinador e árbitro

O primeiro erro de Baldé foi logo aos 3 minutos do jogo. Assim, ele saiu mal da baliza e Lução aproveitou para marcar o primeiro gol do Oliveirense. Três minutos depois, Baldé tentou fazer uma finta, perdeu a bola e Zé Manuel não perdoou: 2 a 0. Aos 9, Baldé voltou a perder a bola e André Santos cravou o terceiro.

O jogo foi entre Penafiel, clube que Baldé defende há um ano, e Oliveirense, pela primeira fase da Liga 2 – a Segunda Divisão do Campeonato Português. Apesar dos três gols dos rivais em falhas bisonhas de Baldé, o Penafiel conseguiu superar o drama e venceu a partida por 4 a 3, atenuando em parte o impacto da má performance do goleiro.

O goleiro Manuel Baldé, de 21 anos, viveu o pior momento de sua vida esportiva neste domingo (11/8). Afinal, ele teve uma atuação tão desastrosa que, após cometer três erros que causaram gols do time adversário em apenas nove minutos, saiu do campo sob consolo da equipe e do treinador Hélder Cristóvão. Desse modo, a situação era tão constrangedora que até o árbitro da partida, Tiago Martins, ofereceu conforto ao jogador, numa rara demonstração de solidariedade.

Em abril, goleiro foi eleito Melhor Jovem

Ironicamente, Baldé vem sendo considerado um jogador de qualidade em Portugal. Tanto que, em abril, recebeu o título de Melhor Jovem da 2ª Liga, com 15,6% dos votos, à frente do ponta Rúben Pina, do Belenenses, e do meia Vasco Souza, do Porto.

Times em Portugal e seleção de Guiné-Bissau

Manuel Baldé nasceu em 14/11/2002 em Albufeira, no sul de Portugal, mas também tem cidadania da Guiné-Bissau. O jovem goleirão de 1,94 metro chegou a jogar pela seleção nacional guineense em sete partidas em 2022.

O futebol entrou na vida de Baldé já em 2014, quando ele tinha apenas 12 anos, no Imortal Youth. O jovem se formou nas categorias de base do Benfica, depois foi para o Aves e em seguida para o Vizela. O contrato com o Penafiel começou em julho de 2023 e, desde então, o goleiro defende as redes do clube da cidade de Penafiel, a 340 km da capital Lisboa.