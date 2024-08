Flamengo e Palmeiras ficam no empate no Maracanã

Em jogo muito equilibrado no Maracanã, Flamengo e Palmeiras empataram em 1 a 1 neste domingo (11/8), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Diferentemente dos dois jogos da Copa do Brasil, as equipes buscaram o ataque e fizeram um jogo elétrico. Os gols foram no segundo tempo. O Rubro-Negro saiu na frente com Arrascaeta , mas o Palmeiras empatou com o garoto Luighi, já na reta final. O time carioca , com isso, perdeu a chance de assumir a liderança, já que foi aos 41 pontos, atrás do Botafogo (43) e Fortaleza (42). Mas vale citar que o Botafogo tem um jogo a mais. O Palmeiras vem em quarto lugar com 38 pontos.

O jogo teve celebrações da torcida do Flamengo, que mais uma vez apareceu em grande número (55.051). As ginastas que ganharam medalhas em Paris e principalmente Rebeca Andrade ganharam bandeirão. E Adílio, que morreu aos 68 anos no dia 5/8, além de um mosaico 3D teve seu nome cantado pelos torcedores.

Weverton fecha o gol

Logo no primeiro minuto, quase gol do Palmeiras. Flaco López fez ótima jogada cortando da esquerda para a direita e rolou para Giay chutar e Rossi fazer grande defesa Aos dois, Cebolinha chutou para ótima defesa de Weverton. O Mengo atacou quase sempre pela esquerda em cima de Giay e Murilo. Mas ficou sem Cebolinha que sentiu lesão e saiu ainda aos 11 minutos (entrou Luiz Araújo). Mas ainda assim passou a oferecer perigo e teve pelo menos duas ótimas chances: numa cabeçada de Pedro e num chute de Arrascaeta. Nos dois, Weverton salvou.