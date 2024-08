Fernando Seabra após dois tropeços em casa: ‘O caminho é trabalho’

O Cruzeiro ficou no empate sem gols com o Atlético, na noite deste sábado (10/8), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo tropeço consecutivo da Raposa em casa. Afinal, na última segunda-feira o time perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, em Cariacica, no Espírito Santo. Embora o jogo tenha sido longe de Belo Horizonte, o mando era da Raposa.

O técnico cruzeirense Fernando Seabra, todavia, garante que o momento é de concentrar forças e energia, além de trabalhar ainda mais para buscar os objetivos.