Everton Cebolinha e Viña, do Flamengo, com suspeitas de lesões graves, vão ao hospital

O Flamengo, além de lamentar o empate contra o Palmeiras, em duelo realizado neste domingo (11), também sofre com lesões. O atacante Everton Cebolinha e o lateral-esquerdo Matías Viña foram encaminhados para um hospital com suspeitas de graves lesões.

Desse modo, o médico do clube, Dr. Márcio Tannure, gerente de Saúde e Alto Rendimento, analisou as situações dos seguintes atletas: Everton Cebolinha, Matías Viña, De La Cruz e Ayrton Lucas.

“Nossos jogadores deixaram o sangue aqui hoje. Tivemos uma lesão do Everton Cebolinha, no tornozelo esquerdo, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Por isso, ele foi para o hospital realizar exames e confirmar essa hipótese”, falou Tannure, em entrevista concedida no Maracanã.