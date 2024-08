Estádio do Botafogo-SP, reformado, tem até bar do Zeca Pagodinho

Arena do confronto entre Bragantino e Corinthians pela Sul-Americana ainda conta com outra rede global de restaurante

A Arena Nicnet, casa do Botafogo-SP tem capacidade para mais de 29 mil pessoas. Na próxima terça-feira (13/8), o Bragantino encara o Corinthians, pelas Oitavas da Copa Sul-Americana. A partida ocorre na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, às 21h30 (de Brasília). O Braga é o mandante, mas o jogo não pode ser realizado na sua casa. Afinal, o Nabi Abi Chedid, não possui a capacidade mínima solicitada pela Conmebol, de 20 mil lugares. Por isso, o Massa Bruta optou, enfim, pela casa do Botafogo-SP para sediar o confronto.

A Arena é parte do complexo do estádio Santa Cruz e foi modernizada. Um dos motivos da escolha foi a iluminação de Led na arena, instalada no começo do ano, elogiada pela Conmebol. As melhorias também incluíram a instalação de assentos, construção de dois bares, um lounge VIP, camarotes, suítes corporativas e outras ativações. Anualmente, o local recebe shows, tanto nacionais quanto internacionais, o que representa um terço de sua receita.

Bar do Zeca

Após os investimentos realizados pela S/A do Botafogo em 2019, a arena transformou-se em um espaço multifuncional. Um dos destaques é o Bar do Zeca Pagodinho, que opera apenas em dois estádios no Brasil: na Arena Nicnet e na própria Neo Química Arena. O bar oferece comidas e bebidas típicas de boteco e possui um projeto cenográfico que celebra a trajetória de Zeca Pagodinho com imagens, fotos, vídeos e outros elementos históricos. Uma estátua do cantor permite que os fãs interajam e tirem fotos.