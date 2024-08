Dias dos pais: Goleiros entram em campo com luvas pintadas pelos filhos

O Dia dos Pais sempre é uma data especial, em que toda a família se reúne para garantir um dia de comemoração. Mas para os jogadores de futebol, geralmente esse domingo é à distância, reservado para a rodada dos campeonatos nacionais. Contudo, uma ação da Poker, maior fabricante de luvas de goleiros do Brasil, achou uma forma de manter os filhos próximos com uma ação inusitada.

Neste fim de semana, atletas patrocinados pela marca entrarão em campo usando luvas personalizadas pelos próprios filhos. Isso porque, em conjunto com as mães, a Poker enviou luvas brancas para as crianças liberarem sua criatividade com as tintas. Enfim, deixando os equipamentos com “sua cara”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, foram enviadas 26 luvas, para os filhos de goleiros. Entre eles, Éverson, que neste sábado foi a campo no empate do Atlético contra o Cruzeiro. Outro na ação é Weverton, do Palmeiras, no duelo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h. Afinal, o goleiro da equipe paulista entrará em campo com um material verde e laranja, “obra de arte” criada pelos pequenos Olavo, de dois anos, e Valentina, de sete.