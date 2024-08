Deyverson, do Atlético, provoca torcida do Cruzeiro: ‘Não fizeram barulho’

Deyverson entrou em campo no segundo tempo do clássico e teve poucas chances de marcar gol com a camisa do Atlético

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, na noite deste sábado (10/8), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, foi na casa da Raposa e teve recorde de público: 61.583 ingressos vendidos (1 a mais em relação à final mineira deste ano). Mas o atacante Deyverson, do Galo, fez uma provocação sobre a presença maciça de torcedores cruzeirenses . Afinal, ele disse que não se incomodou com nada. E que nem ouviu a arquibancada.

O clássico mineiro terminou empatado sem gols. O novo camisa 9 do Galo entrou aos 15 minutos do segundo tempo e lamentou não conseguir balançar as redes para dar alegria aos torcedores.

“Feliz demais por começar no clássico. Ainda mais quando jogo na casa do adversário com a torcida deles. Quem dera se eu pudesse fazer um gol pra calar a torcida deles. Mas agora é preparar para a Libertadores. Fico feliz de usar a camisa do Galo e como fui recebido. Espero dar alegria”, finalizou.

Atlético encara San Lorenzo na Argentina

Com o 0 a 0, o Cruzeiro chega aos 36 pontos e vai se manter no G6 do Brasileirão. O Galo, com 29 pontos, dorme no 9º lugar.