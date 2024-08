Decisivo, Talles Magno lamenta empate, mas avisa: ‘O Corinthians vai sair dessa’

Em sua noite de estreia, atacante salva o Timão aos 48 do segundo tempo, no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino Crédito: Jogada 10

Estreante na Neo Química Arena, Talles Magno ainda está sem ritmo de jogo, porém balançou as redes diante do Red Bull Bragantino e salvou a equipe de uma derrota. Aos 48 da etapa final, o atacante marcou no empate por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o time segue no Z4, mas o atleta afirmou que o elenco irá sair dessa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Treinei uma vez e muito pouco porque era véspera de jogo. Sabemos da responsabilidade que temos todos os dias, queria muito comemorar o gol, mas sabemos da responsabilidade de ganhar o jogo. O Corinthians vai sair dessa, peço ajuda a todos que estão aqui.”