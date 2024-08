Botafogo acorda tarde e perde para o Juventude no Jaconi

Indolente na maior parte da partida, Glorioso é atropelado com facilidade e pode deixar a ponta desta edição do Campeonato Brasileiro

O Botafogo tinha a obrigação de vencer na 22ª rodada para manter-se firme na liderança. Mas faltou acordar mais cedo, combinar com o Juventude e com os próprios jogadores do Alvinegro, que, com uma postura vergonhosa em boa parte da partida, entraram em campo para levar um categórico 3 a 2, neste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi. O próximo passo do Glorioso é começar a sua queda na Libertadores. Na quarta-feira (14), no Nilton Santos, recebe o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Não há como o torcedor ser otimista.

Sabe-se lá como, o Botafogo ainda é o líder do Brasileirão, estacionado nos 43 pontos, mesmo abrindo mão da competição. Mas, depois de apanhar na Serra Gaúcha, perdeu saldo. Deste modo, o Flamengo será o novo ponteiro se o Rubro-Negro derrotar o Palmeiras, no Maracanã, neste domingo (11). Já o Juventude sobe para a 12ª posição, com 25.

Botafogo, sonolento, é atropelado

O Botafogo, de olho na Libertadores, parecia sem vontade de estar em Caxias do Sul. Assim, o Juventude, sem fazer muito esforço e honrando muito mais os seus compromissos, o atropelou. Bozza, em jogada digna de pelada, abriu o placar após escanteio. Também na bola área, o inoperante Halter perdeu a disputa para o possante Carrillo e viu John nem esboçar reação: 2 a 0 para os gaúchos. O Glorioso, mesmo com quatro jogadores no meio, não conseguiu ter a bola e só chegou ao gol adversário graças a erros defensivos dos visitantes.