Barcelona e Monaco se enfrentam pelo Troféu Joan Gamper

Barcelona e Monaco se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h, pelo Troféu “amistoso”. Por conta de reforma no Camp Nou, o embate será disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys. Este é a última partida das duas equipes antes das estreias nos respectivos campeonatos nacionais.

O Joan Gamper é um dos torneios de pré-temporada mais famosos do mundo. Todo ano, sempre em agosto, antes da temporada espanhola, o Barcelona recebe algum time. Chapecoense e Santos já tiveram esta honra, mas perderam. Botafogo, Vasco e Internacional (este ganhou um ano) também jogaram, mas em outro formato, com quatro times.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Barcelona conquistou 46 vezes o torneio, de um total de 58 edições. Após o Barça, o maior campeão é apenas o Koln, da Alemanha, com dois títulos. O troféu homenageia Joan Gamper, membro fundador, ex-jogador e presidente do clube. O Monaco participará do Joan Gamper pela primeira vez.