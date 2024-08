Barcellos anuncia demissão de Magrão

Ex-jogador do Inter deixa cargo após série de acusações de "conflito de interesses"; Magrão trabalhava no Internacional desde 2023

Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos anunciou a demissão de Magrão nas últimas horas deste domingo (11). Assim, o Colorado terá que buscar um novo diretor de futebol para o Inter, que também chega para contornar a crise em campo.

A demissão de Magrão, vale lembrar, tem muito mais relação com as acusações de “conflito de interesse”. Antes de trabalhar no Inter, o ex-volante era empresário no ramo de futebol. Campeão da Sul-Americana com o Colorado em 2009, o ex-volante atuava como dirigente na equipe desde 2023.

“Queria comunicar a todos o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Entendemos que o Magrão até o dia de hoje cumpriu o seu papel em uma função nova no futebol brasileiro e nova para ele. Mesmo sendo um cara do futebol. Neste período de gestão do futebol, os resultados não foram satisfatórios. Em um ambiente de profissionalização é necessário. Quando os resultados não aconteçam, você precisa corrigir rumos e fazer mudanças”, anunciou o dirigente logo após a entrevista coletiva de Roger Machado.