Bahia vence Vitória no último BA-VI do ano

O Bahia venceu o clássico contra o Vitória, no último BA-Vi do ano, por 2 a 0 neste domingo (11/8), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o tricolor encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer na competição. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro e Luciano Juba.

Dessa forma, com o resultado, o Bahia somou mais três pontos e chegou aos 35. A equipe, no entanto, permaneceu na sétima colocação da tabela. Por outro lado, o Vitória não pontuou. Com 21 pontos, segue na 15° posição, próximo a zona de rebaixamento.

Bahia abre vantagem no 1º tempo

Logo no início, aos sete minutos, Everton Ribeiro e Ryller tiveram um choque no meio de campo e o meia tricolor levou a pior com uma joelhada na cabeça. Se manteve na partida mesmo com o rosto inchado, e aos 14 minutos, o camisa 10 finalizou da entrada da grande área, a bola desviou no Wagner Leonardo, encobriu o goleiro Lucas Arcanjo e assim, abriu o placar. Logo depois, Everton Ribeiro foi substituído sem condições de jogo.