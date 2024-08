Auxiliar do Corinthians explica negociações com Cuéllar

O colombiano, inclusive, é um pedido pessoal de Ramón Díaz. A diretoria prioriza a chegada de reforços para o ataque, mas Cuéllar agrada muito o treinador, que gostaria de contar com o atleta no Parque São Jorge. Após o empate com o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, Emiliano Díaz, auxiliar do técnico, revelou que o Timão está fazendo um esforço enorme para contratar o jogador.

O Corinthians segue atento ao mercado e ainda busca reforços para o restante da temporada. A busca por novos jogadores, entretanto, vem passando diretamente pela comissão técnica de Ramón Díaz. Um dos principais alvos é Cuéllar, volante que atua no Al-Hilal, da Arábia Saudita e já trabalhou com o treinador argentino.

“O clube está fazendo um esforço enorme, mas não depende do Corinthians, depende do Gustavo e do clube dele, falamos com ele. Clube às vezes deixa e às vezes não. Não podemos ficar esperando. Corinthians está se esforçando, mas não depende só de nós. Os nomes vocês sabem, mas não adianta dar falsas esperanças”, disse Emiliano Díaz, que prosseguiu.

“Estão fazendo esforço. Às vezes, jogador não quer vir ou o clube não deixa. Não é como comprar um bolo. Nos esforçamos para trazer Cuellar, mas não depende mais de nós. Não podemos mentir. Depende de outras pessoas. Vamos armar um grande time para brigar esse ano e para deixar uma estrutura armada”, finalizou.

O Corinthians no mercado de transferência

Até aqui, o Corinthians acertou a contratação de cinco jogadores. Chegaram Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Charles e Talles Magno. A prioridade do clube é a chegada de mais um atacante. Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e Alex Arce, da LDU, são dois dos nomes que negociam com o clube, mas as conversas também estão complicadas.