Artur Jorge: ‘Não sei se percebemos a importância deste jogo’

Técnico do Botafogo reflete sobre escalação na partida contra o Juventude e evita críticas sobre o calendário do futebol brasileiro

O Botafogo, mais uma vez, poupa no Campeonato Brasileiro e sai de campo derrotado. Desta vez, neste domingo (11), com a equipe alternativa, perdeu para o Juventude por 3 a 2, pela 22ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, na jornada 20, caiu feio para o Cruzeiro por 3 a 0, pela jornada 30, no Estádio Nilton Santos. Técnico do Glorioso, Artur Jorge refletiu rapidamente sobre a decisão deste fim de semana e logo chegou a uma conclusão. Agora, com o score desfavorável, o Mais Tradicional pode perder a liderança desta edição do Nacional.

“Não sei se nós percebemos a importância que este jogo e o resultado teriam para nós. Esta é minha abordagem. Cada um dos jogos tem máxima importância. Hoje (domingo), era o jogo mais importante que tínhamos para fazer. Independentemente de termos jogado há quatro dias pela Copa do Brasil e daqui a três dias jogarmos pela Libertadores, esta é a minha forma de pensar para que a equipe foque em cada um dos embates. O Brasileiro é uma competição de mais compromissos, mais longe. Pode dar a falsa sensação que haverá um ou outro jogo menos importante, mas não. Todos contam”, avaliou.

Artur Jorge: ‘Queremos competir em todos os torneios’

Desfalques? Artur Jorge poderia, sim, contar com seus maiores protagonistas para o encontro com o Juventude, na Serra Gaúcha. Mas o comandante optou por uma equipe alternativa, que andou em campo e chegou a levar 3 a 0 do adversário. O técnico bracarense procura não entrar na seara do calendário brasileiro e da rotina de jogos do Botafogo em 2024.