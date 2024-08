Abel Ferreira confirma Dudu fora por um mês

O Palmeiras buscou o empate contra o Flamengo por 1 a 1 na tarde desde domingo (11) no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Verdão foi marcado já no fim da partida por Luighi, de 18 anos, que pela primeira vez balançou as redes pelo profissional.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, avisou que o atacante Dudu vai ficar fora por um mês. O jogador que voltou de lesão recentemente, não estava nem no banco. Segundo o treinador, Dudu não tem condições de jogo. Assim, vai fazer um processo de recondicionamento pra poder ficar à disposição:

“Vai ficar fora por um mês. Não está em condições de jogar, de ajudar a gente. Fará um processo de recondicionamento”, afirmou Abel.