Tite não deve poupar titulares no Flamengo para jogo contra o Palmeiras

Treinador deve ir com time titular contra o Alviverde. Varela, lesionado, e Bruno Henrique e David Luiz, suspensos, são desfalques

O técnico Tite não deve poupar titulares para a partida contra o Palmeiras neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou neste sábado o último treino antes do duelo contra os paulistas.

Os desfalques para o confronto são por ordem médica ou suspensão. Varela, com lesão no quadril direito, não tem condições de jogo e será substituído por Wesley. Igualmente, David Luiz e Bruno Henrique levaram o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e também não jogam.