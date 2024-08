Talles Magno marca na estreia, e Corinthians empata com o Bragantino no fim

Massa Bruta abre o placar no primeiro tempo com Helinho, mas sofre o gol de empate aos 48, da etapa final, pelo Brasileirão

Em sua estreia com, Talles Magno salvou o Corinthians de uma derrota, aos 48, da etapa final. Sendo assim, o Timão empatou por 1 a 1 com o Bragantino, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe de Bragança Paulista chegou aos 27 pontos, na 12ª colocação, enquanto o Timão soma 21, na 17ª posição, na zona de rebaixamento.

Na sequência da competição nacional, o Timão visita o Fluminense, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Massa Bruta, por sua vez, recebe o Fortaleza no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.