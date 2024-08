São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirando volta ao G4, equipe recebe o lanterna do Campeonato Brasileiro no Morumbis na tarde deste domingo (11)

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (11), às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, aliás, vivem momentos bem distintos na temporada. No meio da semana, os paulistas, que ocupam o sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 35 pontos, se classificaram às quartas de final da Copa do Brasil. Já a equipe goiana, lanterna, com 12, caiu nas oitavas da Copa diante do Vasco.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo em sistema de pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Mesmo sem ter jogado bem quinta-feira (8), no empate por 0 a 0 diante do Goiás, o São Paulo vive bom momento na temporada. Além da classificação na Copa do Brasil, a equipe venceu o Flamengo, domingo (4), pelo Brasileiro. Sendo assim, novo resultado positivo pode devolver o time de Zubeldia ao G4.