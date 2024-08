São Paulo se aproxima de renovação com William Gomes

Atacante revelado em Cotia vai ter o vínculo mais longo do Tricolor no atual elenco profissional, superando Rodrigo Nestor

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato do atacante William Gomes, de 18 anos. O vínculo do jogador com o Tricolor tem duração até o fim de fevereiro de 2026. O novo compromisso será até 2029.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, o jovem se tornará o atleta do plantel profissional com contrato mais longo com o São Paulo. Com a confirmação da renovação, o atacante superará Rodrigo Nestor, que tem vínculo até fevereiro de 2028.