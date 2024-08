Porto começa a campanha no Português com boa vitória

Em casa, no Estádio do Dragão, com dois gols de pênalti, portistas fazem 3 a 0 num velho freguês, o Gil Vicente

Com gols de Galeno e Namaso (ambos de pênalti), e Iván Jaime, o Porto estreou no Campeonato Português 2024/25 com boa vitória por 3 as 0 sobre o Gil Vicente. O triunfo no Estádio do Dragão foi justo, mesmo com o time portista não fazendo um grande jogo, mas se impondo diante de um rival mais fraco.

Assim, o Porto segue o seu bom início de temporada, já que venceu a Supercopa de Portugal ao vencer o campeão da temporada passada, Sporting, na prorrogação, por 4 a 3. Isso após sair perdendo por 3 a 0 e conseguindo o empate, para ganhar o clássico no tempo-extra. O Português começou nesta sexta-feira com a vitória do Sporting sobre o Rio Ave, 3 a 1. O outro grande de Portugal, o Benfica, estreia neste domingo contra o Famalicão.

Porto não vacila diante da zebra

O Porto fazia jogo sonolento, mas dominante no meio de campo. Aos 30, chegou ao seu gol quando Buatu colocou a mão na bola na área e o árbitrro marcou pênalti, bem cobrado por Galeno. No segundo tempo, quando o Gil Vicente tentava mostrar algum perigo. O Porto conseguiu ampliar num bom contra-ataque com Iván Jaime em bela finalização, aos 14 . Com o 2 a 0, o Gil diminuiu o ímpeto, tentando evitar levar mais gols. Mas não foi isso o que aconteceu. Aos 25, Nico González foi derrubado na área por Andrew. Namoso bateu e fechou o placar.,