Nos pênaltis, City vence United e é campeão da Supercopa Inglesa

O Manchester City é o campeão da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, que abre oficialmente a temporada da elite inglesa. Neste domingo (10/8), em Wembley, venceu o Manchester United nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os gols foram no segundo tempo. O United, que foi superior saiu na frente com Garnacho. Porém, aos 43 da etapa final, Bernardo Silva deixou tudo igual. Nas penalidades, triunfo do Manchester City por 7 a 6.

O Manchester City, atual tetracampeão inglês, jogou a Community Shield das ultimas temporadas e vinha de três derrotas seguidas (para Leicester, Liverpool e Arsenal). Assim, recupera a hegemonia da competição, o que não acontecia de de 2019. Foi a sua sétima conquista. O Manchester United é o maior campeão, com 21. Mas não leva desde 2016.

Legião brasileira

No City, o goleiro Ederson, que enfim confirmou que seguirá no clube, começou com titular e fez boas defesas, defendeu uma cobrança de pênalti e acertou a sua. Já Savinho, que veio do Girona, fez seu primeiro jogo com a camisa dos Citizens diante do público inglês. Ele começou no banco e entrou no segundo tempo, mas participando do gol de empate e acertou a sua cobrança de pênalti. No United, Casemiro foi titular e fez ótimo jogo. Também acertou a sua cobrança.