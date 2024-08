Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado e Furacão entram em campo neste domingo, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Internacional e Athletico-PR entram em campo neste domingo, às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasieiro. Enquanto o Colorado luta para sair de perto da zona do rebaixamento, o Furacão quer se aproximar cada vez mais do pelotão de cima da competição nacional.

Afinal, o Inter está na 16ª colocação, com 21 pontos, um a mais que o Fluminense, que abre a zona da degola. Contudo, os gaúchos têm cinco jogos a menos que a maioria dos times por conta das enchentes que assolaram Porto Alegre em maio. Já a equipe paranaense tem 28, na oitava colocação. Onde assistir O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere. Como chega o Internacional O Inter teve a semana inteira livre só para treinar, visto que já estava eliminado na Copa do Brasil. No entanto, o técnico Roger Machado vive com problemas para resolver. O atacante Borré é desfalque por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Mas para piorar, ele está lesionado e deve ficar fora por até um mês. Bustos foi negociado com o River Plate e deixou o time sem lateral-direito. Alan Patrick segue fora e Renê também não está à disposição do treinador.