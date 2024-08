Fortaleza vence Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileirão

No duelo contra o Tigre, o Leão - com mais de 40 mil apoindo Castelão - rugiu mais alto: faz 1 a 0 e está provisóriamente em 2º lugar na tabela

No duelo entre o Leão Fortaleza e o Tigre Criciúma, melhor para os cearenses. Afinal, um gol de Moisés no início do segundo tempo, definiu o placar em 1 a 0 no duelo deste sábado (10/8), no Castelão, pela 22ª rodada do Brasileirão. Para a torcida Fortaleza (mais de 40 mil presentes), muita alegria. Afinal, seu time chega aos 42 pontos. Assim, assume provisoriamente o segundo lugar. Está atrás apenas do líder Botafogo (43 pontos) e ultrapassando o Flamengo (40 pontos e menos um jogo).

Já o Criciúma tem lamento duplo. Primeiramente, a derrota faz o time parar nos 24 pontos. Assim, pode perder 12ª posição ao fim da rodada. Além disso, pela primeira vez neste Brasileirão após 20 jogos, não fez gol. O Tigre foi o primeiro a conseguir 19 partidas seguidas balançando a rede na competição.

Primeiro tempo sem gol

O Fortaleza tomou a iniciativa, pressionando o Criciúma. Assim, antes dos cinco minutos, criou duas chances, a melhor num chute cruzado de Felipe Jonatan que passou raspando. Mas a resposta do Criciúma veio em seguida em duas cabeçadas de Bolasie que obrigaram o goleiro João Ricardo a fazer ótimas defesas. Isso antes de dez minutos. O jogo elétrico dos primeiros minutos perdeu um pouco da intensidade, mas com os times trocando bolas e buscando o ataque. Quase sempre com o Fortaleza tentando fazer valer o fator campo e com maior posse (60%). Contudo, quase com o mesmo número de finalizações dos catarinenses no primeiro tempo. (7 a 6).