Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no terceiro dos últimos embates em sequência entre as equipes em menos de duas semanas. Na Copa do Brasil, melhor para os cariocas, que eliminaram o rival. No Brasileiro, a situação também parece mais complicadas para os paulistas. A seis pontos do líder Botafogo e na quarta posição, com 37 pontos, precisam de uma vitória para não perder a ponta da tabela de vista. Os anfitriões, vice-líderes com 40, contudo, podem retomar a liderança dependendo do resultado do Alvinegro diante do Juventude, em Caxias do Sul.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Flamengo

Mesmo atuando com o que tinha de melhor à disposição e conseguindo a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo não teve boa atuação no Allianz Parque. Com isso, somou a segunda derrota consecutiva atuando mal. Sendo assim, a cobrança por uma boa atuação aumentou. Por isso, mesmo com o confronto diante do Bolivar (BOL) no meio da semana, pela Libertadores, ninguém deve ser poupado.