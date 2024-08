Damián Suárez segue na lista de inscritos na Libertadores do Botafogo

Apesar de treinar em separado do elenco e estar em negociação com o Peñarol (URU), Glorioso não quer liberar o uruguaio sem compensação

O Botafogo manteve o lateral-direito Damián Suárez em sua lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Mesmo com o jogador desejando sair do clube por falta de adaptação, o Glorioso bateu o pé e quer compensação financeira para liberar sua saída.

Treinando em separado desde a última sexta (9), o uruguaio fica mais longe, então, do Peñarol (URU), time interessado em sua contratação. Para liberar o jogador de 36 anos, o clube carioca pede pelo menos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões no câmbio atual).

