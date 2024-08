Corinthians x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Enquanto o Braga busca se aproximar do G6, Timão tenta sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Marcus Cassino está na narração

Corinthians e RB Bragantino jogam neste sábado (10/8), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Timão vem de três jogos sem vitória e voltou para a zona de rebaixamento. Assim, a equipe precisa somar três pontos urgente para sair deste lugar indigesto. Em contrapartida, o Massa Bruta é o décimo colocado e quer se aproximar do G6. Mas para isso, precisa superar o desempenho ruim fora de casa. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 20h, com Marcus Cassino no comando e na narração, assim que a bola rolar.

Além de Marcus Cassino, a cobertura da Voz conta com Figueiredo Junior nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens. Assim, não deixe de acompanhar este Corinthians x Bragantino com a campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023.