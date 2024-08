Com recorde de público no Mineirão, Cruzeiro e Atlético ficam no empate

No Mineirão, com casa cheia, Cruzeiro e Atlético fizeram um jogo truncado com poucas chances de gol. A Raposa , com apenas uma possibilidade real com Arthur Gomes já no fim do segundo tempo (bola na trave). E o Galo, que obrigou Cássio a boas defesas no primeiro tempo, tentou alguma coisa na etapa final com o estreante Deyverson, também sem sucesso. No fim das contas, 0 a 0. Assim, o Cruzeiro chega aos 36 pontos e vai se manter no G6 do Brasileirão. O Galo, com 29 pontos, dorme no 9º lugar.

O jogo foi recorde de público no Mineirão. Afinal, toda a carga de 61.583 ingressos foi vendida. Foi um ingresso a mais em relação à final mineira deste ano.

Poucas chances de gol

O Cruzeiro teve menor posse de bola e buscou jogar em velocidade nos 45 minutos iniciais. Mas com Kaio Jorge muito mal no ataque, Lautaro Díaz passou a ter de sair da área para buscar o jogo e servir de garçom para Barreal, que pela esquerda recebeu duas bolas na área e chutou com perigo. Assim, foram as melhores oportunidades da Raposa na etapa.